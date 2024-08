'Sterkhouder van degradant maakt kans op verlengd verblijf in JPL bij deze club'

Eupen speelt volgend seizoen in de Challenger Pro League, maar niet heel de club verdient het om in 1B te spelen. Sommige Panda's zouden heel goed van dienst kunnen zijn voor verschillende clubs uit de Jupiler Pro League. Er zullen deze zomer heel wat interessante deals kunnen plaatsvinden.

Achteraan bij KAS Eupen staan drie spelers die de club goed kennen en die gewaardeerd worden bij het publiek. Deze drie kunnen proberen om naar een ploeg in 1A te trekken. We denken hier aan Gary Magnée (24 jaar), Boris Lambert (24 jaar) en Rune Paeshuyse (22 jaar).

Die laatste lijkt nu op weg naar een mogelijk verlengd verblijf in de Jupiler Pro League, want Beerschot toont ondertussen heel wat interesse in de verdediger. Dat laat alvast Het Laatste Nieuws weten in een bericht op zaterdag.

Buitenlandse concurrentie voor Beerschot

KAS Eupen degradeerde afgelopen seizoen naar de Challenger Pro League, terwijl Beerschot de omgekeerde move maakte en nu in de Jupiler Pro League te vinden is. En dat zou zijn gevolgen kunnen hebben.

© photonews

Toch is Beerschot nog niet de koning te rijk, want er zijn kapers op de kust voor De Mannekes. San José Earthquakes zou namelijk ook wel wat zien in de verdediger en de club uit de MLS is mogelijk kapitaalkrachtiger dan Beerschot.

We houden u de komende dagen en weken zeker op de hoogte van wat de beslissing van Rune Paeshuyse uiteindelijk zal gaan worden. Beerschot kan er sowieso nog wat defensieve versterking bij hebben.