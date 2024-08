Van Der Elst houdt zich niet in: "Dat vind ik echt niet goed voor het voetbal"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De transfer van Mike Penders naar Chelsea doet het nodige stof opwaaien. Ook Franky Van Der Elst heeft zo zijn bedenkingen.

Mike Penders stond afgelopen weekend in het eerste competitieduel van KRC Genk van het nieuwe seizoen in doel bij de Limburgers. Van de 22 spelers die toen op het veld stonden had niemand durven verwachten dat er eentje plots 20 miljoen euro waard zou zijn.

“Bij Standard had ik er niet meteen iemand uitgehaald. Bij Genk misschien Karetsas nog, die opnieuw getoond heeft dat hij veel kwaliteiten heeft”, zegt Franky Van Der Elst aan Het Belang van Limburg.

En zeker niet Mike Penders. “Ja, nee, hè. Enfin, ik wist van Wesley (Sonck, red.) dat hij veel talent heeft. Je ziet ook direct dat dat een moderne doelman is met een indrukwekkend postuur, rust en goeie voeten. Maar om dan vlak na zijn eerste officiële wedstrijd voor Genk te lezen dat hij op weg is naar Chelsea.”

Van Der Elst kon zijn ogen en oren niet geloven. “En dan nog voor zo’n bedrag: da’s verschieten. Ik vind dat onwaarschijnlijk. Ongezien. Misschien zelfs ongehoord. Ja, moeten we dat nu een goeie zaak vinden?”

De analist kan er niet echt mee leven. “Dat die jonge gasten zoals Vermeeren en Doku steeds vroeger België verlaten, vond ik al een spijtige evolutie, maar tot daar aan toe. Wat Chelsea nu allemaal aan het doen is – kopen, kopen, kopen en dan hopen dat één van de vele transfers rendeert – vind ik echt niet goed voor het voetbal.”