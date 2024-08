Antwerp-speler droomt groot en heeft het over de Rode Duivels

Senne Lammens zal dit seizoen tussen de palen staan bij Antwerp. De jonge doelman heeft lang moeten wachten, maar is er nu helemaal klaar voor.

Senne Lammens kreeg hier en daar al eens een kans bij Antwerp, voor hij afgelopen seizoen de geblesseerde Jean Butez mocht vervangen tijdens de play-offs.

Nu is het ook de bedoeling dat de 22-jarige doelman tussen de palen blijft staan bij Antwerp. Op de openingsspeeldag werd er meteen met 0-1 gewonnen van Charleroi.

"Het voelt goed. Het doet deugd om te mogen spelen. En dan nog meteen winnen op Charleroi, met een clean sheet: dat was kicken. Zeker omdat we in de play-offs van vorig seizoen zoveel tegengoals slikten", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

Maar Lammens heeft nog grotere doelen. Zo zou hij graag ooit nog de nationale nummer één worden. "Het zou een hele eer zijn mocht dat ervan komen – het is een doel en hopelijk lukt me dat ooit – maar ik ben iemand die de voetjes op de grond houdt."

"Ik moet nog veel bijleren op het vlak van ervaring, want ik heb nog niet zo veel matchen op mijn palmares staan. Op iemand als Maarten Vandevoordt heb ik bijvoorbeeld heel wat in te halen. Het is aan mij om me te bewijzen bij Antwerp en de kloof met die andere keepers te verkleinen", besluit hij.