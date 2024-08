Wouter Vrancken laat zich uit over opvallende wijziging in Planet Group Arena: "Voor de supporters"

KAA Gent opende zijn seizoen met een knappe 4-1 overwinning tegen Vikingur. Veel supporters waren er toen echter nog niet te vinden in de Planet Group Arena. En dus zullen er op zondag tegen Dender toch nog een aantal mensen verschieten.

We herinneren ons nog wel de voorbije jaren onder en met Hein Vanhaezebrouck. Toen zagen we hem op foto's vanachter doel richting sfeertribune altijd als 'eerste' op de foto staan, met de bezoekende coach achter hem.

Tegen Vikingur was het anders: Wouter Vrancken stond 'in de schaduw' van zijn collega. De banken zijn van plaats gewisseld bij de Buffalo's, zo blijkt. En de coach had daar achteraf zelf ook wel wat over te zeggen in zijn perspraatje.

© photonews

"In Genk was het praktisch niet mogelijk om de bank aan de juiste kant te krijgen. En bij Mechelen was het ook niet het geval", aldus de coach van KAA Gent. Bij Mechelen zitten de supporters natuurlijk wel aan de linkerkant.

Dichter bij de supporters

En die supporters zijn ook de reden waarom de Buffalo's van kant gewisseld zijn met hun bank. Zo zitten ze dichter bij de sfeertribune, wat een extra stimulans kan zijn voor beide partijen in dat verhaal. En er is de vrije keuze.

"Het waren de supporters die het hadden gevraagd en dus hebben we dat gedaan. Nu zitten we dichter bij het sfeervak." Benieuwd of het in de eerste thuiswedstrijd in de Jupiler Pro League ook meteen een eerste thuisoverwinning kan helpen opleveren.