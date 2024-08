Als er niet wordt ingegrepen, zou België binnenkort een van zijn grootste talenten kunnen verliezen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Konstantinos Karetsas heeft altijd gespeeld voor nationale jeugdteams van België. Maar Griekenland, zijn thuisland, doet er alles aan om hem te overtuigen om te kiezen voor hen.

Konstantinos Karetsas werd geboren in Genk, uit een Belgisch-Griekse familie. Sinds het begin van zijn internationale carrière, bij de U15, heeft de aanvallende middenvelder altijd gespeeld voor België.

Maar de 16-jarige speler, die dit seizoen definitief deel uitmaakt van de A-kern bij Genk, heeft zijn liefde voor Griekenland nooit verborgen en lijkt al lange tijd te aarzelen.

Zal België Konstantinos Karetsas kwijtraken?

In het land wordt in ieder geval alles in het werk gesteld om hem te overhalen. Volgens het Griekse medium Sport24, zijn er "serieuze en gerichte" inspanningen geleverd om Karetsas, maar ook Christos Zafeiris (Noorwegen), te overtuigen om voor Griekenland te spelen.

De inspanningen worden geleid door de nieuwe staf bij de nationale ploeg, geleid door bondscoach Ivan Jovanovic. Het land kende al enkele moeilijke jaren en was er op het EK ook niet bij.

Zo zal België iets moeten ondernemen, willen ze het goudhaantje niet kwijtspelen aan Griekenland. Karetsas gaf in het verleden al aan zijn keuze nog niet gemaakt te hebben.