Derde keuze onder Vincent Kompany, nu onbetwiste nummer 1 bij landskampioen Feyenoord en hij duwt Nederlands international naar de uitgang

Het kan verkeren in het voetbal. Voor Vincent Kompany was Timon Wellenreuther niet goed genoeg met de voeten en de Duitse doelman werd er de nummer 3 onder de keepers na Hendrik Van Crombrugge en Bart Verbruggen. Intussen is zijn situatie helemaal veranderd.

Met Timon Wellenreuther als penaltyheld veroverde Feyenoord zondagavond ten koste van landskampioen PSV de Johan Cruijff Schaal (4-4 na reguliere speeltijd). Hij is dit seizoen de eerste doelman in de Kuip, wat een vertrek van Oranje-international Justin Bijlow zeer waarschijnlijk maakt.

De supporters scandeerden ook zijn naam en dat is opmerkelijk, want Bijlow is toch een kind van het huis bij Feyenoord. "Fijn dat ik belangrijk kon zijn voor het elftal", zei hij na afloop. "We zijn enorm blij met deze prijs."

Wellenreuther, die de afgelopen twee seizoenen al uitstekend presteerde als stand-in, had zondagavond een belangrijke rol onder de lat in Eindhoven. Nieuwe trainer Brian Priske bevestigt dat Wellenreuther komend weekend, bij de competitieopening tegen Willem II, opnieuw de nummer één is.

Dit betekent dat Justin Bijlow voorlopig genoegen moet nemen met een bijrol in de Kuip. "We hebben niet één, maar twee eerste keeper", stelde Priske tijdens de voorbereiding. Toch is de basisplaats van Wellenreuther in Eindhoven een duidelijk signaal naar zowel de Duitser als Bijlow, die de afgelopen jaren de status van eerste doelman had bij Feyenoord maar vaak met blessures kampte.

Het lijkt waarschijnlijk dat Bijlow, vorig seizoen nog begeerd door Manchester United, zijn opties zal overwegen. Als 26-jarige is het vooruitzicht van een plaats op de bank waarschijnlijk niet echt aantrekkelijk.