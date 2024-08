Ivan Leko haalt superlatieven boven over de supporters van Standard: "F*cking, this is nice!"

Ivan Leko is uitstekend aan het nieuwe seizoen begonnen met Standard. Hij pakte een onverhoopte 4 op 6 tegen Genk en Club Brugge. Hij haalt ook de superlatieven boven over de Standard-supporters.

Ivan Leko ziet dat de supporters zich opnieuw voor de volle 100% achter het team zetten, ook al verkeert Standard in een moeilijke situatie. De sfeer op Sclessin tijdens de partij tegen Club Brugge was dan ook fantastisch.

"Het was mooi om de synergie tussen de supporters en de spelers te zien. De laatste maanden was het dramatisch omwille van de problemen in de club", weet Ivan Leko. Maar hij ziet nu een grote ommekeer.

"Hoe onze supporters in Genk waren en tegen Club Brugge en op de dag voor de match dat ze ons bezochten, je voelt dat het nu anders is. Toen de spelers op het veld kwamen, was ik binnen. Ik luisterde naar de supporters en ik dacht: 'F*cking, this is nice'."

"Voor de tweede match op rij waren onze supporters echt fantastisch. Ze begrijpen de situatie waarin we ons bevinden en ze staan volledig achter de spelers."

Geen sexy voetbal

Dat Standard op dit moment niet altijd het mooiste voetbal brengt, deert niet. In moeilijke omstandigheden haalt Leko het maximale uit zijn team. "Ik heb het al gezegd: we willen geen sexy voetbal brengen. Wij zullen al onze wapens gebruiken die we hebben, we zullen vechten en alles doen om een resultaat neer te zetten."