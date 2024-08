KV Kortrijk pakt eerste driepunter tegen Cercle: uitblinker Gunnarsson doet zijn verhaal

In zijn eerste thuiswedstrijd ging KV Kortrijk nog onderuit tegen KAA Gent, maar op de tweede speeldag ging het wel winnen bij Cercle Brugge. Vooral doelman Gunnarsson mag daarvoor bedankt worden.

De IJslander Patrick Gunnarsson (23) krijgt dit seizoen de voorkeur als eerste doelman op Lucas Pirard en Tom Vandenberghe. De nieuwe doelman bewijst na twee wedstrijden echter al dat hij een versterking is.

In de toegevoegde tijd haalde hij een kopbal van Utkus nog uit zijn doel en stelde zo de eerste driepunter van KV Kortrijk veilig. Vorig seizoen had KVK maar liefst acht wedstrijden nodig om hetzelfde aantal punten te pakken.

Gunnarsson trots met sterke prestatie KV Kortrijk

"Het was inderdaad een knappe redding", reageerde Gunnarsson achteraf. "Ik was dolgelukkig toen ik zag dat de rebound over de lat ging. Het was nog eventjes bibberen, maar volgens mij is het een verdiende overwinning."

"Onze mentaliteit was geweldig. Iedereen wou voor elkaar door het vuur gaan. Vorige week tegen Gent verloren we, maar dat was onverdiend en gelukkig is dat met deze overwinning rechtgezet", zei Gunnarsson nog.

KV Kortrijk staat na twee speeldagen op plek negen. "We zijn goed uit de startblokken geschoten, maar dat geeft nog geen garanties. Het is aan ons om op dit elan voort te gaan", besloot de IJslander nog.