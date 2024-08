Wouter Vrancken heeft al een heel groot probleem dat enkel Arnar Vidarsson kan oplossen: "Zo gaat het niet werken"

Wouter Vrancken is met heel veel enthousiasme aan zijn nieuwe job bij KAA Gent begonnen. Uit Limburg bracht hij ook zijn eigen spelsysteem mee. Eentje waar hij van houdt en waar hij al resultaten mee behaalde. Maar ook eentje waar hij nu de spelers niet voor heeft.

Na jaren in een 3-4-1-2 onder Hein Vanhaezebrouck te hebben gespeeld, moeten de spelers van Gent nu de 4-3-3 van Wouter Vrancken onder de knie krijgen. Tegen Dender werd het al duidelijk dat jongens als Mitrovic en Watanabe - nochtans ervaren spelers - de overgang van een driemansdefensie naar eentje met twee nog niet helemaal verteerd hebben.

Geen spits om alleen in de aanval te spelen

Maar het grootste probleem van Vrancken ligt in de aanval. Met Delorge en Kums heeft hij twee middenvelders die vrij laag opereren en Hong komt ook graag de bal laag ophalen. Dat maakt dat de meeste steun voor Andri Gudjohnsen van de flanken moet komen.

Surdez en Yokota hebben echter nog niet getoond dat ze die rol aankunnen. Vooral de Japanner heeft het moeilijk om zijn man voorbij te gaan. Bij Genk kon Vrancken rekenen op twee heel aanvallende backs, die over hun vleugelaanvaller gingen. Brown en Fadiga hebben die kwaliteit niet.

Daarnaast is Gudjohnsen duidelijk een spits die gewend is om in een tweemansaanval te spelen. Tegen Dender moest hij telkens opboksen tegen drie beren van centrale verdedigers. Nu kan de IJslander wel zijn mannetje staan, maar dat is ook te veel voor hem.

Zou Vrancken zijn systeem wijzigen?

Veel zal dus afhangen van wat Arnar Vidarsson nog zal kunnen doen op de transfermarkt. Want met deze spelers gaat het systeem van Vrancken niet werken. En hoeveel geld gaat de technisch directeur van Sam Baro ter beschikking krijgen om die nodige transfers te doen?

Om Vrancken zijn systeem te laten spelen, moeten er zeker nog een linksback, een creatieve aanvallende middenvelder en een snelle flankspeler bij. En een grote spits die de ballen kan bijhouden. Want Gudjohnsen is geen Tolu of Onuachu.

Dat is toch vrij veel. Of zou Vrancken overtuigd kunnen geraken dat hij zijn systeem moet wijzigen? Want voor een 4-4-2 heeft hij momenteel wel de spelers. Al twijfelen we dat hij daaraan gaat beginnen...