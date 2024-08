Bij Union willen ze een Antwerp-scenario voorkomen en is de Champions League niet de ultieme droom: dit is waarom

Volg Union SG nu via WhatsApp!

Union SG speelt morgen tegen Slavia Praag om door te stoten naar de barrages van de Champions League. Als ze ook die overleven mogen ze deelnemen aan het kampioenenbal. Voor veel clubs de ultieme droom, maar voor het nuchtere Union niet helemaal.

Union staat voor de uitdaging om Slavia Praag te verslaan, wat haalbaar lijkt. Bij winst wacht een zware opponent in de barrages, namelijk Lille of Fenerbahce.

Als Union de groepsfase van de Champions League bereikt, krijgt het 18,62 miljoen euro startgeld, met extra inkomsten voor elke overwinning en gelijkspel. Zelfs als Union laatste eindigt, verdient het ongeveer 19 miljoen euro plus tv-gelden, terwijl de groepswinnaar tot 46 miljoen euro kan verdienen, berekende Het Nieuwsblad.

Mocht Union verliezen van Slavia Praag, valt het terug op de Europa League, met 4,31 miljoen euro startgeld en extra bonussen voor overwinningen en gelijkspelen.

Als Union de barrages verliest, start het in de Europa League met een totaal van 8,6 miljoen euro aan startgelden, wat nog steeds aanzienlijk is, zij het minder dan de Champions League.

Hoewel de Champions League financieel aantrekkelijk is, zijn de bijkomende kosten en hogere looneisen bij inkomende transfers significant. De club heeft berekend dat de netto financiële meerwaarde beperkt is. Daarom zien ze een balans tussen sportieve prestaties en financiële stabiliteit in de Europa League als een aantrekkelijk alternatief.