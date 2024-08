Jesper Fredberg is in de wolken nadat hij met goed nieuws kan komen: "We hebben nog unfinished business samen"

Anderlecht heeft dinsdagavond Ludwig Augustinsson als definitieve aanwinst kunnen voorstellen. Jesper Fredberg en de speler zelf reageerden al kort op het nieuws.

Ludwig Augustinsson, die afgelopen seizoen al op uitleenbasis actief was bij Anderlecht, komt definitief over van Sevilla. Paars-wit zou zelfs geen transfersom hebben betaald.

De verdediger reageerde via de clubwebsite zelf al even kort op het nieuws. "Het is simpel: dit voelt weer als thuiskomen. Vorig jaar was elke dag bij de club alsof je deel uitmaakte van een grote familie", begint hij.

"Samen met de fans hebben we vorig jaar iets gecreëerd waar ik deel van wil blijven uitmaken, want ik heb het gevoel dat het beste nog moet komen", is hij erg hoopvol.

Ook Jesper Fredberg is in de wolken. "Door Ludwig aan te trekken voor 3 seizoenen, bouwen we verder op het team dat er vorig seizoen al stond. Ludwig heeft ons al overtuigd met zijn ervaring en topmentaliteit", begint de CEO Sports van paars-wit.

"Na het seizoen merkten we meteen dat Ludwig veel zin had om terug te komen. We hebben nog unfinished business samen, dus het voelt geweldig om hem weer aan boord te hebben. Met de transfers van Ludwig en Thomas Foket, versterken we de full-back posities en hebben we ook verschillende profielen ter beschikking op die posities", besluit hij.