'KVC Westerlo wil zich versterken met international en heeft al bod uitgebracht'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KVC Westerlo begon opvallend goed aan zijn seizoen. De club pakte 6 op 6 tegen Cercle Brugge en KV Mechelen. De Kemphanen zouden bovendien nog niet klaar zijn op de transfermarkt.

KVC Westerlo kon moeilijk beter beginnen aan zijn seizoen in de Jupiler Pro League. De club uit de Kempen kon eerst thuis met 3-0 winnen van Cercle Brugge.

Vorig weekend werd het 2-4 tegen KV Mechelen. Er zijn al niet veel ploegen die gaan winnen op Malinwa, laat staan door vier doelpunten te scoren.

De club deed al enkele mooie transfers om zich te versterken, maar speelt toch met een kern van spelers die er vorig seizoen ook al waren. Maar de Kemphanen zouden nog niet klaar zijn.

Volgens journalist Ertan Süzgün zou Westerlo een bod hebben gedaan op Alexandru Cicâldău, een Roemeen die momenteel bij Galatasaray onder contract ligt.

De aanvallende middenvelder ligt daar nog tot 2026 onder contract. Zijn marktwaarde bedraagt 3 miljoen euro volgens Transfermarkt. Afgelopen seizoen werd hij uitgeleend aan Konyaspor.

In totaal speelde hij al 41 wedstrijden voor Galatasaray waarin hij vijf doelpunten maakte en vier assists gaf. Hij is ook een Roemeens international met 38 caps op zijn naam. Hij viel tegen Nederland in op het EK deze zomer, maar bleef op de bank tegen België.