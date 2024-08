Timmy Simons beleeft een kanonstart bij terugkeer als trainer in JPL: deze zaken laat hij Westerlo véél beter doen

Met Timmy Simons lijkt Westerlo de trainer gehaald te hebben die het nodig had. Enkele zaken laat hij de Kemphanen al beduidend beter doen. Het is natuurlijk nog vroeg op het seizoen. Voorlopig is het Westerlo van Simons wel een gefocuste, strijdbare, fysiek sterke en vlot scorende ploeg.

Na het ontslag van Jonas De Roeck en de periode onder depanneur Bart Goor had Westerlo wel nood aan structuur. Die lange periode zonder zege had er voor kunnen zorgen dat de competitie met twijfels werd aangevat. Simons heeft er weer een strijdbaar geheel van gemaakt, met alle neuzen in dezelfde richting.

Dat merkt zelfs de Kroatische connectie. "Ik zie een ploeg die er voor vecht", zegt Luka Vuskovic. "Iedereen trekt aan hetzelfde zeel", merkt zijn maatje Matija Frigan. "De grootste accenten van Timmy zijn dat we echt als een ploeg op het veld moeten staan en hij wil zien dat iedereen zich honderd procent geeft", aldus Arthur Piedfort.

Totaal andere sfeer bij Westerlo

De 6 op 6 is een stimulans om dat verder te zetten. "Er hangt een totaal andere sfeer op de club, zeker sinds die eerste overwinning tegen Cercle Brugge. Als de sfeer goed zit, ga je ook beter trainen en mekaar meer vertrouwen. Dat is zeker een voordeel." De gunfactor onder de spelers is groot, de ballen vliegen vlotjes binnen.

Westerlo heeft maar liefst zeven keer gescoord in twee matchen, via zes verschillende spelers. "Geen enkele JPL-ploeg doet even goed. "Na de eerste speeldag hadden nog niet veel ploegen gescoord. Dat wij er al zeven hebben binnengelegd, geeft veel vertrouwen en laat zien hoe ver we al staan in het begin van de competitie."

Simons zweert bij de basis

De dingen worden niet te ingewikkeld gemaakt en dat is misschien nodig. "Op de trainingen focust hij heel veel op de basics", zegt Piedfort over zijn trainer. "We hebben deze voorbereiding veel aan onze conditie gewerkt, iets minder op tactiek. Fysiek zijn we niet een klein beetje beter, maar véél beter dan vorig seizoen", vindt Frigan.

Ook de fysieke paraatheid kan Simons als een pluim op zijn hoed steken. Zelf stipt hij vooral aan dat hij afleidingen ver weg houdt. "Ik wil geen frustratie of irritatie zien. Op dat vlak hebben we al een metamorfose ondergaan. In het verleden waren spelers zeer veel op elkaar aan het mekkeren of op de scheidsrechter."