Toptransfer in de maak voor Mandela Keita? 'Champions League-club toont interesse in goudhaantje van Antwerp'

Mandela Keita, die vorig seizoen zijn eerste minuten maakte bij de Rode Duivels, zou deze zomer een mooie transfer kunnen versieren. Een Italiaanse club heeft zich gemeld.

Mandela Keita begint momenteel aan zijn seizoen als speler van Antwerp. Na een succesvolle uitleenbeurt vorig seizoen werd hij definitief overgenomen van OH Leuven.

Maar hij zou de club deze zomer al kunnen verlaten. De jonge Rode Duivel maakte veel indruk afgelopen seizoen en zou nu naar een ploeg kunnen trekken die actief is in de Champions League.

Volgens transferexpert Nicolo Schira heeft Bologna bij Antwerp gepolst naar de middenvelder. Zijn marktwaarde wordt nu geschat op 13 miljoen euro, en hij staat nog onder contract bij de Great Old tot juni 2027.

Mandela Keita binnkort naar Bologna?

Vorig seizoen was Keita een vaste basisspeler bij Antwerp. Dit seizoen loopt het nog wat anders, hij kreeg tijdens de competitiestart slechts twee korte invalbeurten.

In totaal kwam de 22-jarige speler 59 keer uit voor The Great Old, waarin hij één keer kon scoren en goed was voor vier assists. Door blessures was hij wel niet altijd beschikbaar, hij miste zo ook drie groepswedstrijd in de Champions League.