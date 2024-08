'Club Brugge moet nog steeds vrezen: opnieuw een gegadigde voor man van twintig miljoen euro'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Maxim De Cuyper maakte afgelopen seizoenen indruk op de linkerflank van eerst Westerlo en dan Club Brugge. Het leverde hem zelfs een titel op bij blauw-zwart én een selectie voor de Rode Duivels. Nu wenkt misschien wel een overstap naar het buitenland.

Mogelijk dat er nog deze zomer een spraakmakende transfer naar het buitenland zal komen voor de Belgische linksachter. De voorbije weken en maanden zaten er ook voor hem heel wat scouts in de tribunes op Jan Breydel.

Nadat een maand geleden al de interesse van onder meer Besiktas en Borussia Dortmund uitlekte, blijven de geruchten aanhouden. De Borussen wilden heel graag snel schakelen voor De Cuyper, maar er waren en zijn kapers op de kust.

Minstens twintig miljoen euro gevraagd

Er kwam toen al een bod binnen volgens Duitse bronnen van zo'n zeventien miljoen euro, maar Club Brugge heeft een duidelijk plan met zijn Rode Duivel. Club Brugge maakte ondertussen duidelijk dat er onder de twintig miljoen euro niet gesproken zal worden voor/over De Cuyper.

© photonews

Daarmee weten Borussia Dortmund en de andere gegadigden meteen wat er moet gaan gebeuren de komende weken. En toch blijven andere ploegen zich toch nog steeds roeren, ook nu de transfermarkt al wat verder gevorderd is.

Volgens Turkse bronnen zou ook Fenerbahçe zich nu roeren. Concreet is het nog niet, maar Mourinho ziet in hem een mogelijke opvolger van de Turk Ferdi Kadioglu die vermoedelijk zal verkocht worden. Brighton & Hove Albion drukt door voor Kadioglu en zou tot 35 miljoen euro willen bieden, waardoor er budget is bij de Turken.