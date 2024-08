'Dennis Praet hakt knoop door wat terugkeer naar RSC Anderlecht betreft'

Dennis Praet heeft nog steeds geen nieuwe club. De middenvelder kan op heel wat interesse rekenen, ook van Anderlecht. De knoop lijkt stilaan doorgehakt wat een terugkeer naar paars-wit betreft.

Dennis Praet zag zijn contract bij Leicester City aflopen deze zomer. Sindsdien zit hij zonder club, maar er zijn wel oplossingen genoeg. Het was al even bekend dat Anderlecht de middenvelder er graag terug bij zou halen.

Maar ook Lecce toont verregaande interesse in Praet. De Italiaanse club knoopte een paar weken geleden al gesprekken aan om hem te contracteren. Toen werd ook duidelijk dat Praet zijn beslissing nog niet genomen had.

Anderlecht deed toen ook al een formeel voorstel om Praet terug te halen. Maar hij heeft ook al een serieus aanbod gekregen van Lecce waar hij voor drie jaar kan tekenen. De ex-Rode Duivel kon ook rekenen op interesse vanuit Griekenland en Saudi-Arabië.

Geen Praet naar Anderlecht?

De 30-jarige Belg zou nog steeds liefst naar Italië gaan. Het was dus nog even afwachten en tot op heden is dat nog steeds het geval. Toch lijkt paars-wit zijn dromen ondertussen stilaan te mogen gaan opgeven om hem in te lijven.

Volgens La Dernière Heure rekent Anderlecht niet meer op de middenvelder. Dat is mogelijk ook de reden waarom er de voorbije dagen ook al aan bepaalde alternatieven gedacht werd om de rangen te gaan versterken.