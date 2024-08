Speler op weg naar de uitgang bij Cercle Brugge: "Er zal positief nieuws komen"

Cercle Brugge zit nog met minstens één groot transferdossier: Kévin Denkey. De spits aast op een transfer en die zou er ook nog moeten komen.

Bij Cercle Brugge blijft het nog bijzonder stil rond Kévin Denkey. De spits die afgelopen seizoen enorm veel indruk maakte in de Jupiler Pro League zou een transfer zeker zien zitten.

Technisch directeur Rembert Vromant liet zich uit over het dossier. "Er is interesse voor Kévin. En wij luisteren naar de geïnteresseerde clubs. Dat weet Kévin ook - wij werken samen aan een transfer. In januari kon hij ook weg, maar toen hebben we afgesproken dat we doorgingen tot deze zomer", is hij erg open bij Het Laatste Nieuws.

"Hij maakte de klik en bleef presteren. Op het einde van van afgelopen seizoen zeiden we: ‘Kévin, blijf nu focussen tot je een telefoontje krijgt van mij dat we een done deal hebben.’ De transfermarkt loopt tot 6 september. Er is nog tijd genoeg."

Dat het zo stil blijft rond Denkey vindt Vromant een goede zaak. "Ik denk dat dat vooral knap werk is van ons om het uit te spotlights te houden. Tegen het einde van de maand zullen we positief nieuws hebben voor de Vereniging én voor Kévin."

Het is dus wel echt de bedoeling dat de spits vertrekt. Er wordt niet gerekend op een scenario waarbij Denkey niet vertrekt. "Op dit moment voorzien wij dat niet, neen. We denken dat de markt stilaan klaar is om door te duwen. En als dat niet zo is, dan is Kévin op 7 september evenveel Cercle-speler als nu. Maar daar gaan we niet van uit."