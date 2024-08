DAZN pakt uit met twee grote namen als 'nieuwe' analisten voor JPL: "Klare kijk, scherpe tong en altijd met een onvoorwaardelijke liefde en passie voor het spelletje"

Er komt serieuze versterking bij DAZN met twee nieuwe analisten: Hein Vanhaezebrouck én Ruud Vormer worden straks de nieuwe gezichten bij de live-wedstrijden van de Jupiler Pro League. Hein begint er nu zondag al aan met Racing Genk-Club Brugge, Ruud start zijn mediacarrière in september.

Voor Hein Vanhaezebrouck (60) is analistenwerk niet nieuw. Tijdens het afgelopen EK was hij nog een graag geziene gast in de studio’s van de VRT en in het verleden was hij ook al co-commentator bij verschillende andere media bij zowel het Belgische als het buitenlandse voetbal.

Vanhaezebrouck kent het Belgische voetbal door en door en zal vanaf dit weekend, wekelijks, een topwedstrijd uit de Jupiler League van zijn analyse voorzien, hetzij als co-commentator boven in de tribune, hetzij als analist, beneden aan de zijlijn.

Hein’s eerste wedstrijd wordt nu zondag om 13.30u Racing Genk-Club Brugge, aan de zijde van Peter Vandenbempt. Ruud Vormer (36) besliste eind vorig seizoen een punt te zetten achter zijn actieve voetbalcarrière. Als speler stond Ruud al bekend om zijn spitse en duidelijke analyses.

“Analisten zijn de peper en het zout bij een voetbalwedstrijd. Zij moeten de kijker niet alleen nieuwe inzichten in een wedstrijd kunnen geven, zij moeten ook de discussies aan de toog helpen voeden", aldus Jan Mosselmans, Director Programming and Operations.

"Hein en Ruud beantwoorden perfect aan dit profiel: klare kijk, scherpe tong en altijd met een onvoorwaardelijke liefde en passie voor het spelletje. Wij zijn bijzonder blij en trots om Hein en Ruud toe te voegen aan ons fantastische team van commentatoren en analisten.”