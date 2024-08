Transfer nu écht wel nabij: opvallende gast op Sclessin voor Standard - Mechelen

Standard speelt momenteel tegen Mechelen. De supporters van de Rouches hebben ondertussen ook goed nieuws, want ze hebben de aanwezigheid van een doelwit van Fergal Harkin opgemerkt in de tribunes van Sclessin.

Standard heeft lang geworsteld met de vastberadenheid van de RWDM-directie voor de transfer van Ilay Camara. De Rouches bleven aandringen sinds het begin van de zomer om de voormalige Anderlecht-speler aan te trekken.

Vorig seizoen was hij nog goed voor drie doelpunten en zeven assists bij de degradant uit de Jupiler Pro League. En dan was er de vraag wat er met hem zou gaan gebeuren, want eigenlijk is hij te goed voor de Challenger Pro League.

Ilay Camara aanwezig in Sclessin

RWDM wilde aanvankelijk niets weten van een vertrek op uitleenbasis. Maar uiteindelijk kwamen beide clubs overeen om een verhuur met aankoopoptie te regelen, naast het uitlenen van twee jonge Luikenaars aan de Brusselaars.

ILAY CAMARA EST PRÉSENT AU STADE CE SOIR pic.twitter.com/krhfONe3BL — Univers Standard (@UniversRSCL) August 9, 2024

Als bewijs dat de officiële aankondiging van de komst van Camara niet lang meer op zich zal laten wachten, werd de speler gespot in de tribunes tegen Mechelen. De achtste zomerse transfer van Standard zal concurrentie brengen voor Marlon Fossey op de rechterflank.

Voor Standard is het opnieuw gelukt om vrij goedkoop een deal te regelen. Gezien de financiële situatie van de ploeg is dat ook nodig. Er is nog steeds geen definitieve oplossing gevonden richting een mogelijke overname.