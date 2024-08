Zorgt nieuwste KRC Genk-aanwinst meteen voor verrassing? Sattlberger komt met serieuze knipoog richting coach Fink

Volg KRC Genk nu via WhatsApp!

KRC Genk neemt het zondagnamiddag op tegen Club Brugge. Op speeldag drie krijgen we zo al meteen een topper te zien tussen twee clubs die hun start gemist hebben. Bij Genk zegt nieuwe aanwinst Nikolas Sattlberger te kunnen spelen.

KRC Genk speelt zondag in eigen huis tegen Club Brugge. Voor beide team wordt het meteen een zeer belangrijke wedstrijd, want ze pakten 1 op 6 na twee speeldagen.

KRC Genk ziet nu stilaan heel wat sterkhouders terugkeren. Ken Nkuba komt ook terug uit blessure. Maar er kwam ook een nieuw gezicht bij deze week.

De club versterkte zich met Nikolas Sattlberger, een Oostenrijkse middenvelder. Hij vertelde dat coach Thorsten Fink een aandeel had in de transfer.

"Fink heeft een goede reputatie in Oostenrijk", begint hij bij Het Belang van Limburg. "Tijdens enkele gesprekken met hem overtuigde hij me dat dit de juiste stap is."

"Het is ook fijn dat hij dezelfde taal spreekt als ik. Ik denk dat het een goede samenwerking zal worden tussen ons." Hij kwam ook al met een serieuze knipoog richting Fink. "De coach beslist natuurlijk, maar ik ben voor zondag wedstrijdfit", klonk het. Zal hij voor een verrassing in de basis zorgen?