Anderlecht-aanwinst Thomas Foket kon ook ooit naar Club Brugge: "Met alle respect, maar..."

Na zes jaar in Frankrijk speelt Thomas Foket terug in België. Al had hij ook al eerder kunnen terugkeren naar de Belgische competitie.

In 2012 koos Thomas Foket ervoor om de overstap te maken van Dilbeek naar KAA Gent. Foket kon echter ook naar Anderlecht, maar zou daar echter bij de beloften moeten trainen en spelen. Dat voelde als een stap achteruit. "Ik moet wel zeggen dat ik ook bij Anderlecht veel heb geleerd. Toen ik werd opgeroepen voor de nationale jeugdploegen viel een speler van Dilbeek natuurlijk op tussen al die jongens die bij eersteklasseclubs voetbalden", zegt Foket bij Het Nieuwsblad. Foket kon niet voor Club Brugge kiezen Foket koos dus voor KAA Gent, maar ook Club Brugge toonde interesse voor Foket. "Klopt, maar met alle respect voor Club Brugge: dat zou met mijn paars-wit hart toch te moeilijk gelegen hebben", zegt Foket. Meteen doorbreken bij KAA Gent lukte niet voor Foket, na een seizoen werd hij uitgeleend aan KV Oostende. Bij zijn terugkeer groeide Foket wel uit tot een basisspeler, in 2015 werd hij er kampioen. In 2018 vertrok Foket naar Stade Reims voor 3,5 miljoen euro, voor de Franse club speelde hij 189 wedstrijden. Na zes jaar liet Reims Foket nu transfervrij vertrekken naar zijn jeugdliefde Anderlecht.