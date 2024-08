Noah Fadiga doet stevig boekje open over Hein Vanhaezebrouck

Onder Wouter Vrancken lijkt Noah Fadiga te herleven bij KAA Gent. Dat was vorig seizoen eventjes anders bij Hein Vanhaezebrouck.

Noah Fadiga werd in Frankrijk medisch afgekeurd voor hartproblemen, maar vorig jaar werd hij toch aangenomen bij KAA Gent. Hij kreeg echter af te rekenen met de concurrentie van Matisse Samoise, waardoor hij vooral op de bank zat.

“Ik bleef mijn best doen, hoewel ik veel injustice moest verdragen. Onrechtvaardigheid, ja, dat is het woord. Onrechtvaardigheid en favoritisme naar andere mensen. In mijn ogen dan toch”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

In Gent kreeg Fadiga te horen dat hij te weinig inzet toonde op training en voor te weinig defensieve stabiliteit zorgde. Naar het einde van het seizoen werd ook over zijn slechte attitude gesproken.

“Ik hoef mezelf niet te verdedigen. Maar ik heb nog nooit in mijn carrière opmerkingen gekregen over mijn werkattitude. Of over mijn attitude als persoon. Bel gerust naar Stade Brestois. Of naar mensen van Heracles. Ik vind het niet plezant om hierover te spreken, maar er mag wel eens iets gezegd worden.”

Volgens Fadiga was hij niet de enige speler bij KAA Gent die dit moest meemaken. “Bij Wouter Vrancken en zijn staf staat de deur altijd open, maar vorig seizoen zijn er bijna geen gesprekken geweest met mij en die persoon. Was die persoon gebleven, dan was blijven geen optie. Zeker niet.”

Geen medelijden met Samoise

Met ‘die persoon’ verwijst Fadiga naar de ex-trainer Hein Vanhaezebrouck. Ondertussen zit Samoise in hetzelfde schuitje onder Vrancken, maar medelijden heeft Fadiga niet met zijn naaste concurrent.

“Tenzij iemand geblesseerd is - zoals Paul Nardi - kan je geen medelijden hebben. Dan zit je niet in de juiste sport. Ik verwacht niet dat Matisse vorig seizoen medelijden met mij had. Begrijp me niet verkeerd. Matisse is mijn kameraad. Een goeie jongen. Maar dit is voetbal”, besluit hij.