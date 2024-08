Thomas Foket had zin in een andere uitdaging dan de JPL: "Maar toen Anderlecht kwam..."

Thomas Foket werd onlangs voorgesteld als nieuwe speler van Anderlecht. Zo keert hij na zes jaar terug naar de Belgische competitie.

Anderlecht heeft ondertussen al drie definitieve transfer kunnen doen met Thomas Foket, Jan-Carlo Simic en Ludwig Augustinsson. De drie zitten allemaal in de wedstrijdselectie voor de match tegen OH Leuven.

Thomas Foket kan zo zijn debuut maken voor paars-wit. Op zijn 29e zal de vleugelverdediger weer op de Belgische velden staan, maar het had ook anders kunnen lopen.

"Ik heb mijn terugkeer naar België altijd proberen uit te stellen", onthult hij bij Het Nieuwsblad. "En ik had nu ook wel zin om nog een nieuwe uitdaging aan te gaan in het buitenland, voor een jaartje of twee."

"Maar toen Anderlecht kwam, wist ik ook: het is nu of nooit", gaat Foket verder. "Om een transfer te doen lukken, moeten natuurlijk ook alle puzzelstukjes nog goed liggen. Op dat vlak moet ik de mensen van Reims echt bedanken."

"Zij wisten hoe graag ik naar Anderlecht wilde en ze hebben heel goed meegewerkt. Na zes jaar, wat misschien een jaartje te lang was, had ik het wel gezien in Reims en had ik nood aan een nieuwe uitdaging. Aan wat meer druk misschien. Dat zal in Anderlecht wel goedkomen", besluit hij.