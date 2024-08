Zinho Vanheusden keerde sneller terug naar Sclessin dan gedacht: "Een heel speciaal gevoel, fijn om te zien dat Standard het goed doet"

Standard - KV Mechelen eindigde op een doelpuntloos gelijkspel. Zinho Vanheusden speelde al een solide wedstrijd in de verdediging van Mechelen.

Toen Zinho Vanheusden in juni na zijn uitleenperiode bij Standard terugkeerde naar Inter Milan, verwachtte hij waarschijnlijk niet dat hij enkele weken later zou terugkeren naar Sclessin.

Toevallig maakte hij zijn debuut voor KV Mechelen voor zijn oude publiek, met heel weinig training in de benen. Desondanks speelde de 25-jarige verdediger een zeer goede wedstrijd en was hij medeverantwoordelijk voor de eerste 'clean sheet' van het team van Besnik Hasi.

"We hebben enkele mooie kansen gecreëerd, we probeerden te voetballen, maar het was moeilijk om de bal van achteruit te spelen. We zagen dat Standard twee sterke eerste wedstrijden had gespeeld, met een sterke mentaliteit. We hebben veel nieuwe spelers, automatismen zullen in de loop van de tijd komen", verklaarde hij aan de microfoon van DAZN.

Zinho Vanheusden al aan het werk

Hij kon natuurlijk niet ontsnappen aan de vraag over zijn gevoel bij zijn terugkeer naar Luik: "Het is een heel speciaal gevoel, ik ben altijd blij om terug te keren, bovendien was dit mijn eerste wedstrijd van het seizoen. Het is fijn om te zien dat Standard weer in vorm komt."

Ondanks een spierblessure in de tweede helft speelde Zinho Vanheusden de volle 90 minuten, voor het eerst sinds 20 januari: "Ik ben moe maar alles gaat goed, ik heb gewoon niet veel kans gehad om te trainen", concludeerde hij, met het gevoel dat zijn taak volbracht was.