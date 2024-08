Drie opeenvolgende wedstrijden zonder tegendoelpunt voor Standard? Dit is hoelang geleden dat was...

Drie opeenvolgende wedstrijden zonder tegendoelpunten, dat was een eeuwigheid geleden voor Standard. De Rouches hebben een echte defensieve stabiliteit teruggevonden en zullen nu meer creativiteit voor het vijandelijke doel moeten vinden om het verschil te maken.

Standard had de kans om de drie punten te pakken, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een gelijkspel tegen KV Mechelen. De Rouches domineerden in de eerste helft maar slaagden er niet in hun kansen af te maken, ondanks de gevaarlijke momenten gecreëerd door Marko Bulat.

Maar het positieve punt voor Ivan Leko, zoals hij opmerkte tijdens de persconferentie, is opnieuw de defensieve soliditeit. Voor de derde opeenvolgende keer heeft het team nummer 16 geen tegendoelpunt geïncasseerd en Matthieu Epolo hoefde niet veel te doen.

Hoewel Standard nog steeds worstelt op aanvallend vlak en nog steeds creativiteit mist, zorgt de verdedigende soliditeit die Ivan Leko en zijn spelers neerzetten ervoor dat Standard vijf punten heeft na drie speeldagen. Een resultaat dat weinigen hadden voorspeld, gezien de wedstrijden tegen Genk en Club Brugge aan het begin van het kampioenschap.

© photonews

270 minuten zonder tegendoelpunt voor Standard? Dat was... een eeuwigheid geleden

Een nog moeilijker resultaat om te voorspellen gezien de afgelopen jaren, en vooral vorig jaar, had Standard veel moeite om te verdedigen en de nul te houden. Een statistiek illustreert dat duidelijk.

Drie opeenvolgende clean sheets in officiële wedstrijden voor Standard was niet meer voorgekomen sinds... augustus 2018. Na een 3-2 overwinning tegen KAA Gent in de eerste speeldag, speelden de spelers van Michel Preud'homme gelijk tegen Waasland-Beveren (0-0), Cercle Brugge (0-0) en behaalden een 0-3 overwinning tegen Lokeren.

In dit Standard-team dat net de Beker van België had gewonnen en werd uitgeschakeld door Ajax Amsterdam, de toekomstige halve finalist van de competitie, in de derde voorronde van de Champions League ondanks een gelijkspel op Sclessin, speelden spelers als Memo Ochoa in doel, samen met Sebastien Pocognoli, Christian Luyindama, Kostas Laifis en Collins Fai in de verdediging. Op de bank zaten Zinho Vanheusden, William Balikwisha en Arnaud Bodart, terwijl Reginal Goreux en Jean-François Gillet er nog steeds waren.

© photonews

Het is dus bijna precies zes jaar later dat Standard deze statistiek evenaart. Op 3, 11 en 18 augustus 2018 hield Standard zijn doel schoon, voordat ze twee doelpunten incasseerden in de 3-2 overwinning tegen Sint-Truiden, in de vijfde speeldag.

Standard heeft geleerd om niet te verliezen... en dat is al iets

Nadat ze zich hadden geplaatst voor de Play-Offs op de derde plaats door een 3-0 achterstand tegen Waasland-Beveren goed te maken op de laatste speeldag van de reguliere competitie, eindigde Standard het seizoen op de derde plaats. De laatste keer dat ze op het eindpodium van het kampioenschap stonden.

Natuurlijk is het nog te vroeg om te praten over een herhaling van de geschiedenis (wat heel ongepast zou zijn gezien de situatie van Standard en herinneringen aan vorig seizoen), maar het terugvinden van een degelijke defensieve soliditeit was de eerste noodzakelijke stap vooruit.

Weten hoe je niet verliest als je niet kunt winnen, dat hebben de spelers van Standard moeten leren, aan wie enkele weken geleden werd voorspeld dat elk punt telt in de strijd om te handhaven. De boodschap blijft hetzelfde, maar op dit moment is Standard goed op weg. En volgende zondag zullen de Rouches in Kortrijk proberen om de reeks voort te zetten.