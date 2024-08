Leko komt terug op kantelmoment: "We hadden met 3-12 moeten verliezen, we besloten alles te veranderen"

Ivan Leko zag zijn spelers teleurgesteld zijn na het gelijkspel van Standard tegen Mechelen en dat kon hij appreciëren. De coach van de Rouches "respecteert het punt" en is opnieuw tevreden over de mentaliteit die zijn troepen hebben getoond.

Standard had de kans om vrijdagavond een tweede opeenvolgende overwinning te behalen tegen Mechelen. Dominant, vooral in de eerste helft, bleven de Rouches echter doelpuntloos en deelden ze de buit.

"Het was geen geweldige wedstrijd. Als je geen supporter bent, kon je beter van zender veranderen en iets leukers kijken. Maar voor mij en mijn collega (Besnik Hasi) was het erg belangrijk. Tegen een team dat een punt pakte tegen Club Brugge, vol vertrouwen is, en solide blijft, moet je 100% zijn om de wedstrijd te winnen."

"Voor mij is het mooiste om te zien dat mijn spelers teleurgesteld zijn over het resultaat."

"Grote felicitaties aan mijn spelers, het is een goed punt voor ons. Voor mij is het mooiste om te zien dat ze teleurgesteld zijn over het resultaat. Qua karakter en teamgeest was het van hoog niveau."

"Ik heb mijn spelers gezegd dat ze niet zo teleurgesteld moeten zijn, ook al vind ik het leuk om dat te zien, want we moeten kijken naar waar we een paar weken geleden stonden. Misschien hadden we kunnen winnen met meer schoten, maar we moeten dit punt respecteren en dat doen we."

© photonews

Na drie speeldagen is Standard dus het enige team dat nog geen enkel doelpunt tegen heeft gekregen. En opnieuw, net als in de twee voorgaande wedstrijden, had Matthieu Epolo niet al te veel te doen.

"Het is niet alleen de verdediging. Ik ben ervan overtuigd dat aanvallers moeten verdedigen en verdedigers moeten aanvallen, het is het werk van het hele team. Het is niet gemakkelijk om 'clean sheets' te behalen in België, er zijn veel snelle en getalenteerde spelers."

Ondanks dat dit resultaat veel supporters teleurstelling zal bezorgen (en blijkbaar ook de spelers), bevestigt Standard dat het geen vogel voor de kat zal zijn, wat velen een paar weken geleden nog dachten. Echter, na de zware nederlaag tegen promovendus Dender in de voorbereiding, was de bezorgdheid bij de fans tot het uiterste gestegen.

De vriendschappelijke wedstrijd tegen Dender veranderde alles voor Ivan Leko en Standard

"Een paar weken geleden speelden we een interessante vriendschappelijke wedstrijd tegen Dender (5-1 nederlaag van Standard). We probeerden iets en dat was erg naïef. We verloren met 1-5, het had 3-12 moeten zijn."

"Na die wedstrijd hebben we alles veranderd en mijn spelers verdienen lof. Drie 'clean sheets' en we stonden stabiel. Het was niet zo dat de tegenstander veel kansen kreeg of we alleen maar verdedigden, we proberen agressief te zijn en hoog te verdedigen, maar dat is niet gemakkelijk."

"Het belangrijkste is dat de spelers me vorig jaar hebben begrepen en volledig veranderd zijn. Ze doen het tegenovergestelde van vorig jaar, ze vechten, spelen voor resultaten. We waren drie keer competitief tegen gevaarlijke teams, petje af en geniet van het weekend voordat we maandag terugkomen met dezelfde wil om te vechten en resultaten te behalen," zo sloot Ivan Leko af.