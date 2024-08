🎥 Kompany verliest zijn geduld in documentaire: "Test me niet met je geklaag!"

Tijdens een 'normale' training verliest de huidige Bayern-coach volledig de controle. Het slachtoffer van zijn uitbarsting is de IJslandse middenvelder Johann Berg Gudmundsson, die volgens Kompany te veel klaagt.

“Joey, test me niet met je geklaag,” riep Kompany. “Speel gewoon voetbal, speel gewoon. Hoe vaak moet ik het je nog zeggen? Stop met dat geklaag.”

Na een korte onderbreking stapte Kompany opnieuw op Gudmundsson af en dreigde hij bijna een fysieke confrontatie aan te gaan. “Heb je iets wat je aan het team wilt communiceren? Wil je met het team communiceren, grote jongen? Je klaagt over alles,” voegde hij toe.

Het is duidelijk dat Kompany niet altijd de goedlachse persoon kan zijn. Het zal nu aan de spelers van Bayern München zijn om ervoor te zorgen dat deze versie van Kompany niet naar voren komt, vooral na een teleurstellend seizoen zoals vorig jaar.

Bayern München opent het nieuwe voetbalseizoen deze vrijdag met een bekerwedstrijd tegen de amateurclub SSV Ulm. De Bundesliga begint voor de Recordmeister volgende week zondag met een uitwedstrijd tegen Wolfsburg. Zullen we dan voor het eerst een boze Kompany aan het werk zien?

📢MISSION TO BURNLEY S2 SPOLIER 📢



What is your thoughts on the Kompany v Guðmundsson scene? #burnley #burnleyfc #twitterclarets🤯 pic.twitter.com/Sv2hFpJWCY