Dirk Kuijt ziet groot verschil tussen nederlaag op Union SG en Cercle Brugge

Na de 3-1-nederlaag op Union SG op de tweede speeldag moest Beerschot nu vier goals slikken. Cercle Brugge was duidelijk een maatje te sterk.

Dirk Kuijt noemde de overwinning van Cercle Brugge tegen Beerschot duidelijk verdiend. De trainer van Beerschot had duidelijk veel meer van deze wedstrijd verwacht.

“We kwamen hier met een ander idee naartoe, namelijk dat we een kans maakten op een goed resultaat. Maar dan heb je ook een goede performance nodig en die was ondermaats. Het plan werd niet uitgevoerd”, vertelt de Nederlander aan Sporza.

Nochtans heeft Beerschot volgens Kuijt wel de momenten gehad om doelpunten te scoren. “Dat laten we na en daar ligt het probleem. Ook de manier waarop we de strijd zijn aangegaan was niet de juiste. Als je wil winnen van Cercle moet je 100 procent - misschien zelfs iets meer - en dat waren we niet.”

Tegen Union SG ging het allemaal wat vlotter, ondanks ook een ruime nederlaag. “De klap van de 3-1 was misschien te groot en we probeerden te drukken om terug in de wedstrijd te komen. Dat is ons niet gelukt. Wij hadden niet de vorm en kracht die we vorige week wel hadden. Nu moeten we de koppen bij elkaar steken en dit verbeteren zodat het niet meer gebeurt.”

Kuijt blijft overtuigd dat zijn ploeg tegen elke tegenstander een kans maakt, maar dan moet zijn team wel honderd procent in orde zijn. Hij ziet het dan ook positief tegemoet voor de komende weken.

“Met dit team en enkele extra kwaliteiten gaan we een goed seizoen draaien, maar we zullen uit een ander vaatje moeten tappen”, besluit Kuijt.