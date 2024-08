🎥 Nainggolan blikt terug op fratsen en... vertelt hilarische anekdote over zijn tijd bij Roma

Radja Nainggolan is na zijn Indonesisch avontuur op zoek naar een nieuwe club. De voormalige Rode Duivel staat alleszins garant voor peper en zout in een kleedkamer.

Het is een understatement van jewelste: Radja Nainggolan is een kleurrijk figuur. Ook tijdens zijn periode bij Antwerp FC kwam Il Ninja bij momenten om extrasportieve redenen in het nieuws.

Nainggolan kan met avonturen bij onder meer Internazionale FC en AS Roma terugblikken op een rijkgevulde carrière. Het was overigens over die periode in Rome dat hij een hilarische anekdote te vertellen heeft.

Quand Radja Nainggolan raconte la « plus grosse dinguerie » de sa carrière 👀🇧🇪



(@lemediacarre) pic.twitter.com/yBByhCRA5d — Joueurs Belges 🇧🇪 (@JoueursBE) August 13, 2024

"Ik stak de zotste dingen uit toen ik bij Roma voetbalde", grinnikt Nainggolan in Carré. "Ik herinner me nog dat ik een feestje hield bij mij thuis. Er waren enkele vrienden uitgenodigd en we besloten om te padellen." (lacht)

"Ik was een beetje dronken", lacht Il Ninja. "Oké, ik zag de bal zelfs niet eens en begon onzin uit te kramen. Enig probleem: ik was op dat moment ook live op de sociale media. Roma kon er niet om lachen. Ik kreeg een boete van 150.000 euro opgelegd."