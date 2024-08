Evenepoel viert goud met gebaar van wereldspeler, die meteen reageert

Remco Evenepoel won tijdens de Olympische Spelen in Parijs maar liefst twee gouden medailles, een indrukwekkende prestatie die ook in de voetbalwereld niet onopgemerkt is gebleven.

Gisteravond sprak Evenepoel in VTM Nieuws over zijn prestaties in Parijs. De Belgische wielrenner veroverde goud in zowel de tijdrit als de wegrit. De 24-jarige wielrenner wilde vooral nog even terugkomen op zijn overwinning in de wegrit, die veel reacties uit de voetbalwereld heeft opgeleverd.

"Jude Bellingham heeft gereageerd op een post van mij met dat overwinningsgebaar dat ik van hem nadeed. Dat was wel sjiek," vertelde Evenepoel aan VTM Nieuws.

Tijdens de wegrit vierde hij zijn overwinning door stil te staan op de streep, zijn armen wijd te spreiden en te poseren voor de fotografen met de Eiffeltoren in de achtergrond. Een gebaar dat hij had geïnspireerd door de manier waarop voetballer Jude Bellingham zijn doelpunten viert.

Naast de reactie van Bellingham ontving Evenepoel ook een bericht van Kevin De Bruyne. "Voetballers onder elkaar, hé," voegde hij eraan toe.

Evenepoel die vroeger in de jeugd speelde bij Anderlecht gaf afgelopen zaterdag de aftrap in het Lotto Park. Voor aanvang van Anderlecht-OHL werd hij gehuldigd voor zijn gouden medailles in Parijs en ontving hij een kader uit handen van Eddy Merckx.