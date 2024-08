Weeral Belgische club in problemen door Amerikaanse eigenaar, verkoop dringt zich op

Coley Parry, de Amerikaanse investeerder, overweegt zijn betrokkenheid in het voetbal te verminderen en onderzoekt de verkoop van zijn Belgische club Patro Eisden, die speelt in de Challenger Pro League.

Parry verwierf de club in 2022, maar nu wordt Patro Eisden door een Belgische voetbalconsulent op de internationale markt aangeboden met een vraagprijs van 5 miljoen euro. Ook wordt er gesproken over mogelijkheden voor stadionontwikkeling en de nabijheid van het winkelcentrum Maasmechelen Village.

Parry, gevestigd in Londen, was eerder betrokken bij een poging om de Nederlandse club Vitesse over te nemen, maar werd afgewezen door de KNVB. Hij is nu de grootste schuldeiser van Vitesse met een claim van 17 miljoen euro, weet De Telegraaf.

Door zijn bereidheid om deze claim te bevriezen, kon Vitesse toch een licentie krijgen en deelnemen aan de Keuken Kampioen Divisie.

Parry had aanvankelijk plannen om synergievoordelen te realiseren tussen Vitesse en Patro Eisden, maar deze zijn grotendeels uitgebleven, op een enkele lucratieve transfer na.

Naast zijn betrokkenheid bij Patro Eisden is Parry ook minderheidsaandeelhouder van de Engelse club Leyton Orient, die uitkomt in de League One. Bronnen binnen deze club suggereren dat Parry van plan is zijn aandelen daar ook te verkopen, wat erop wijst dat hij mogelijk volledig uit het voetbal stapt.