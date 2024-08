OFFICIEEL: Overbodige speler verlaat KRC Genk voor een zeer mooi bedrag

Wat een tijdje in de lucht hing is nu ook officieel. Alieu Fadera verlaat Racing Genk voor he Italiaanse Como.

De 22-jarige aanvaller tekende en contract voor vier seizoenen. Genk krijgt volgens Sacha Tavolieri 6 miljoen euro voor de Gambiaan. De aanvaller werd vorig seizoen nog voor zo’n 4 miljoen euro overgekocht van Zulte Waregem. Mede door veel blessureleed kon Fadera nooit echt overtuigen in Genk. De drie doelpunten in 37 wedstrijden waren dan ook een van de weinige hoogtepunten van de Gambiaan in Limburg. De ex-Genkenaar kan volgende week maandag zijn debuut maken. Dan gaat Como op bezoek bij recordkampioen Juventus. Bij Como zal Fadera getraind worden door Cesc Fàbregas. In de zomer versterkte de club zich al met wereldsterren zoals Pepe Reina en Raphael Varane. Oude bekende bij Genk Ondertussen kan Fink weer rekenen op olympiërs El Ouahdi en El Kannouss. Beide spelers trainden vandaag weer mee met Racing Genk. De verwachting is dan ook groot dat beide heren dit weekend weer zullen meespelen voor de Limburgers. Genk trekt zaterdag naar promovendus Beerschot. 🔵✅ Official & Confirmed!

