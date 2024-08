Weg kans voor topclubs of extra geld in het laatje? 'Ook Arsenal en Liverpool willen shoppen bij Club Brugge'

Maxim De Cuyper heeft dinsdag een nieuwe overeenkomst getekend bij Club Brugge. Het jeugdproduct verbindt zich zo tot 2028 aan de club. Hij verlengt zijn huidig contract met twee extra seizoenen. Het was dan ook nodig.

Club Brugge anticipeerde met de contractverlenging op de stijgende interesse in De Cuyper. Er was nooit sprake van dat hij blauw-zwart deze zomer zou verlaten, maar als hij nog een sterk seizoen afwerkt, lijkt hij onhoudbaar.

Met zijn contractverlenging staat Club stevig in de schoenen bij mogelijke onderhandelingen. Zijn huidige transferwaarde wordt nu al geschat op 9 miljoen euro en de kans dat hij volgende zomer vertrekt wordt steeds groter.

© photonews

Bij de clubs die hem heel graag willen aantrekken is volgens Het Nieuwsblad ook sprake van Arsenal én Liverpool/ Toch lijken ook zij er nu aan voor de moeite als het gaat over een deal voor deze zomer - of drijft het de prijs vooral op?

Verlenging tot 2028 als noodzaak?

Na een sterk seizoen 2022-2023 in eerste klasse met Westerlo, werd De Cuyper in de zomer van 2023 beloond met een nieuw contract tot 2026. Sinds vorig seizoen is de 23-jarige verdediger een vaste waarde in de A-kern van Club Brugge.

Afgelopen seizoen werd hij ook international en maakte hij deel uit van de Belgische selectie op het EK 2024. In 63 wedstrijden voor Club scoorde hij 5 goals en gaf hij 15 assists. Dit alles zorgt voor een tweede verlenging op twee jaar tijd. Dankzij de nieuwe overeenkomst zien we De Cuyper tot 2028 op de linkerflank staan in Jan Breydel - al zal dat in de praktijk dus niet het geval zijn.