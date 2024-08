Cercle Brugge zet volgende stap in ontwikkeling met 2 nieuwe aanwinsten: "Maar eerst nog stunten tegen Molde"

De ontwikkeling van Cercle Brugge gaat onverminderd verder. Deze week worden nog eens twee extra aanwinsten voorgesteld.

De spelerskern van Cercle Brugge is helemaal rond, zo weet technisch directeur Rembert Vromant te vertellen. De kern bestaat uit 23 spelers, waarvan 4 keepers, en dat is voldoende voor de Vereniging.

“We hebben gezien dat Bruninho en Minda aan het komen zijn en sommige jongens zitten ook in de laatste fase van hun revalidatie. Dan denk ik aan Efekele en Diakité. Qua breedte van de kern staan we verder dan vorig jaar, maar we moeten enkel wat geduld hebben”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Als er nog jongens vertrekken, dan komt er wel nog vervanging in de plaats. Zo wordt Paris Brunner genoemd als nieuwe spits, mocht Kevin Denkey bijvoorbeeld nog vertrekken. De aanvaller van Dortmund zou gehuurd worden van AS Monaco.

Maar eerst nog de focus op Molde vanavond, waarbij een 3-0-achterstand opgehaald moet worden. “Daar zijn lessen uit getrokken. Het zal nu vooral belangrijk zijn om goed te starten en ook wat geluk te hebben. Onze grote betrachting blijft niettemin om maximaal in te zetten op spelersontwikkeling en jonge spelers beter maken.”

Volgens de krant worden er nog twee nieuwe assistenten aangetrokken. Zij zullen deze week voorgesteld worden. Ze komen er als extra bij, om nog specifieker te kunnen werken met de spelers.