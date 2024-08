Brian Riemer komt met update over Jan Vertonghen: "Dan is hij wellicht inzetbaar"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Jan Vertonghen zit momenteel geblesseerd aan de kant bij RSC Anderlecht. Trainer Brian Riemer heeft echter bijzonder goed nieuws over zijn kapitein.

Op zondag 4 augustus speelde Jan Vertonghen nog mee tegen Royal Antwerp FC, maar toen hij de dag na de match plots in het televisieprogramma Paris by Night op de Olympische Spelen opdook vermoedden al heel veel mensen dat er een probleem was.

In aanloop naar de wedstrijd tegen OH Leuven het weekend erop werd duidelijk dat Vertonghen niet meer meetrainde bij paarswit. Dat nieuws bevestigde trainer Brian Riemer op dat moment ook.

Vertonghen had last van een overbelasting aan beide achillespezen. Er werd toen gewag gemaakt van twee tot drie weken rust om alles voldoende te laten herstellen. De blessure evolueert op dit moment gunstig.

“Mogelijk keert hij volgende week terug tegen Dinamo Minsk, maar dat staat nog niet vast”, vertelt coach Brian Riemer op zijn persconferentie. Hij wil zeker niet overhaasten met de terugkeer van Vertonghen.

“Met Simic, Vertonghen en Zanka als centrale verdedigers kan ik op beide oren slapen. Ik wil ook voldoende ruimte laten voor jongens als De Cat, Engwanda en Lapage om zich te tonen en te groeien. Als we nog een extra centrale verdediger halen, dan zal dat pas helemaal op het einde van de mercato zijn.”