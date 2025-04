KV Mechelen kan de leiding nemen: coach Fred Vanderbiest heeft zeer duidelijke boodschap voor zijn spelers

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Alle clubs in de Europe Play-offs bijzonder dicht op elkaar. KV Mechelen wil proberen om zo snel mogelijk afstand te nemen.

KV Mechelen speelde afgelopen weekend 2-2 gelijk tegen Standard. Op vrijdag krijgt het een nieuwe kans om de drie punten te pakken, dit keer tegen FCV Dender.

Onder coach Fred Vanderbiest heeft KV Mechelen nog niet verloren. "Je weet hoe het gaat, hé... Hoe langer die reeks duurt, hoe sneller die tot z’n einde zal komen. Als het blijft duren, gaan we nog mooie weken tegemoet", zei de trainer zelf bij Het Laatste Nieuws.

Bij een overwinning komt Malinwa (voorlopig) op kop te staan in de Europe Play-offs. Altijd goed, maar het verschil tussen de leider en de laatste in deze play-offs is twee punten.

"We blijven het match per match aanpakken. We zien structuur, de spelers voelen zich goed en amuseren zich", gaat Vanderbiest verder, voor hij nog met een zeer duidelijke boodschap voor zijn spelers kwam.

"Ik wil de komende twee thuismatchen opnieuw het DNA van KV Mechelen zien: 90 minuten lang vechten voor elke morzel grond. En dan zien we wel wat het resultaat is."