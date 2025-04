Straffe reeks: RWDM kan morgen geschiedenis schrijven met dank aan één man

RWDM staat op het punt om geschiedenis te schrijven. Als de ploeg vrijdagavond wint van Patro Eisden, is het zeker van promotie naar de Jupiler Pro League.

Het succes van coach Yannick Ferrera is te danken aan meerdere factoren, waaronder de indrukwekkende prestaties van doelman Bill Lathouwers. De doelman zit momenteel aan negen clean sheets op een rij.

Begin december koos Ferrera ervoor om Guillaume Hubert onder de lat te plaatsen in de uitwedstrijd tegen Seraing. Lathouwers moest naar de bank verhuizen omdat hij in het spel minder presteerde dan Hubert. RWDM slikte toen vier tegendoelpunten en Lathouwers mocht terugkeren in het doel.

Lathouwers bewees zijn waarde met een indrukwekkende reeks van negen clean sheets op rij. “Hoe vaker ik de nul kan houden, hoe groter de kans is dat we winnen, want we zitten in een periode waarin we toch niet gigantisch veel scoren”, vertelde de doelman in De Gazet van Antwerpen.

Het seizoen van RWDM is niet altijd even sprankelend geweest. De ploeg wist niet altijd overtuigend te spelen, maar dankzij sterke prestaties van Lathouwers tussen de palen, bleef het team wel winnen.

Als de 25-jarige doelman morgen opnieuw de nul houdt, komt de promotie wel heel dichtbij. Benieuwd wie dan de 1-0 maakt voor de Brusselaars.