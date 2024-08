De geheime sleutel tot het succes van Union tegen Sporting Charleroi onthuld door Noah Sadiki

Het was geen gemakkelijke overwinning voor Union tegen Sporting Charleroi, maar het was wel een overwinning. Noah Sadiki onthulde wat de sleutel tot het succes was van vrijdagavond.

Union kende een moeilijke avond in eigen huis tegen Sporting Charleroi. Mohamed Fuseini redt Union tegen Sporting Charleroi van mislukte competitiestart Voor de camera's van DAZN stond dan ook een heel opgeluchte Noah Sadiki.

"Het was heel moeilijk want we hebben echt tot de laatste minuut moeten strijden. Gelukkig voor ons hebben we de drie punten kunnen thuishouden. Ik ben zeer blij voor de ploeg en het doet deugd om terug in de 'winning mood' te komen", klonk een tevreden Noah Sadiki.

Union kende niet de beste competitiestart (4 op 9 voor de wedstrijd tegen Sporting Charleroi) en ze werden afgelopen week uitgeschakeld in de voorrondes van de Champions League door Slavia Praag. Iets wat ontbrak voordien is sinds de wedstrijd tegen Slavia Praag helemaal terug verklaart Sadiki. "We tonen een goede mentaliteit, maar mentaliteit is niet genoeg als je niet kan scoren. Vandaag hebben we wederom wat moeilijkheden gehad met doelpunten maken. Al denk ik wel dat we goed hebben gereageerd want we waren sterk in de duels", een gemotiveerde Sadiki.

Union begon zeer sterk aan de tweede helft en dit resulteerde in een aantal goede kansen. "We kwamen goed uit de kleedkamer, maar naar het einde toe kregen we het weer wat moeilijker. Zij begon meer druk te zetten, maar uiteindelijk pakten wij de drie punten en dat was het belangrijkste", sloot Sadiki opgelucht af.