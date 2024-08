Eerste trainersontslag een feit na de vierde speeldag in de Jupiler Pro League? "Het is wel unfair"

De Jupiler Pro League is drie speeldagen oud. Dit weekend staan er enkele wedstrijden die met argusogen gevolgd worden op de agenda.

Er zijn ploegen die onverwacht sterk aan de competitie begonnen zijn, maar er zijn ook enkele ploegen waar het crisis is en de positie van de trainer wel eens in gevaar zou kunnen zijn.

Nicky Hayen had het op zijn persconferentie vandaag openlijk over de crisis en zijn eigen positie bij Club Brugge. De naam die echter het meest valt om als eerste trainer bedankt te worden is die van Christian Lattanzio bij STVV.

Ook al heeft hij bitter weinig materiaal om mee te werken, toch is hij bij de supporters van de Kanaries al de gebeten hond over het voetbal dat hij vooral niet weet te brengen.

“Ik steek me niet weg voor de druk die op mijn schouders ligt”, zei de coach van STVV op zijn persconferentie vrijdag, geciteerd door Het Belang van Limburg. Een nederlaag tegen Dender zaterdag betekent 0 op 12.

Heel goede statistieken

Over het gebrek aan transfers wil hij het niet meer hebben. “Ik zeg er niets meer over, ik kan alleen controleren wat ik voorhanden heb. We hebben er intern vaak genoeg over gesproken. Ik begrijp trouwens ook de kritiek van de fans in Sint-Truiden. Ik kan alleen zeggen dat ik, net als mijn spelers, met honderd procent toewijding toeleef naar de match tegen Dender.”

Lattanzio gelooft, nu zijn ploeg tien dagen min of meer compleet is, dat succes niet meer veraf is. “Tegen Antwerp kwamen we vijftien keer dreigen en vuurden we acht keer richting kader, terwijl Antwerp uit elf pogingen zeven keer de weg naar doel vond.”

Al scoorde Antwerp daar wel zes keer uit tegen STVV. “Maar de statistieken waren echt wel anders en toonden dat we niet meer zo ver zijn van resultaat. Alleen die laatste punch in de zestien moet daadkrachtiger. Bovendien moet het beter in de transitie.”

Het was een moeilijke week voor de Italiaan, maar hij blijft erin geloven. “Ja, het was een moeilijke week na die 6-1, maar we kijken vooruit. Ik blijf herhalen dat we niet ver zijn van ons eerste succes. Ik besef echter dat er druk ligt. Vooral dan op mij. Ook wel wat unfair omdat ik meer tijd nodig heb, maar goed, ik steek me niet weg.”