Ex-speler KV Mechelen heeft vertrek nog steeds niet helemaal verteerd: "Ik had op z'n minst op een aanbieding gerekend"

KV Mechelen is in volle wederopbouw. Morgen krijgen ze thuis Anderlecht over de vloer. De laatste keer dat ze van paars-wit konden winnen stond Lucas Bijker nog als linksachter in de ploeg. Dat dateert al van 2020...

Bijker speelde vijf jaar voor KVM, maar had in zijn laatste jaar heel wat blessures. KV liet hem dan ook gaan, maar dat is nog niet helemaal verteerd. “Daarom deed het pijn dat ik weg moest. Nog steeds", zegt hij in GvA.

"Ik begrijp langs de ene kant de keuze van de club - gezien mijn jaar vol blessures. Voetbal is business. Maar als je vijf jaar ergens zit, dan had ik op z'n minst op een aanbieding gerekend. Misschien was ik dan wel op een minder voorstel ingegaan, om te bewijzen dat ik nog fit kon geraken."

Hij trok dan maar naar Cyprus, maar heeft dit seizoen onderdak gevonden bij de Nederlandse eersteklasser FC Groningen/ "Dat heb ik nu, via een omweg, gerealiseerd. Dit staat los van de supporters en sommige mensen binnen de club die ik nog geregeld spreek."

"Zoals leden van de medische staf. Met hen heb ik het laatste jaar veel tijd gespendeerd. En Fredje Vanderbiest is een echte vriend van me. Vanaf dag één klikte het. Hij is van de oude stempel, daar houd ik van. Als het goed is, is het goed."

Bijker was belangrijk voor Vanderbiest. "Moest de boel tijdens de training eens op scherp worden gezet, dan zocht hij mij op: ' Bijkie , je kunt er helemaal niets van, wat een k*ttraining weer.' Vervolgens begon iedereen te lachen en waren we het ondermaatse niveau van de training even vergeten."