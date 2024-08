Hernan Losada heeft niets van Beerschot moeten missen en heeft nog één grote droom

Na zijn avonturen in de Verenigde Staten en Canada is Hernan Losada terug in België. Beerschot heeft hij in het buitenland niet moeten missen, maar hij heeft nog één grote droom.

Naar Antwerpen terugkomen is echt thuiskomen

Na al die jaren in België en vooral in Antwerpen is Hernan Losada er thuis. Hij heeft zijn vaste plekjes zoals restaurants en cafés waar hij graag vertoeft. Er is natuurlijk maar één plek in Antwerpen waar hij echt thuis is. Dit is het Olympisch Stadion, de thuishaven van Beerschot.

“Al heb ik ook in de Verenigde Staten en Canada weinig van de Mannekes gemist”, glimlacht Losada bij Gazet van Antwerpen. “Ik keek via een livestream of naar de samenvattingen.”

Trots op zijn Beerschot

“Het doet me ook deugd dat de supporters enkele maanden geleden toch hun verdiende feest op de Grote Markt hebben gekregen. Toen wij kampioen speelden, waren de stadions halfleeg en droeg iedereen nog een mondmasker", blikt hij terug op de

Jammer genoeg kon ik er zelf niet bij zijn deze keer. Ik landde net die dag pas terug in Zaventem. De eerste thuiswedstrijd van het seizoen heb ik wel in het stadion gezien. Die was niet slecht, ik hoop uit de grond van m’n hart dat ze er een mooi seizoen van maken”, gelooft hij in zijn voormalige club.

De grote droom

Begin november 2023 eindigde het avontuur van Losada bij Montreal. Hij keerde terug naar België, maar toch duurde het even voor hij een nieuwe club had. Zowel de namen van Antwerp als Beerschot passeerden de revue, maar het bleef daarbij.

“Er waren vooral veel geruchten en weinig concrete gesprekken”, vertelt hij. “Tot Deinze aanklopte. Het is een club die ervan droomt te proeven van het hoogste niveau, iets wat hen nog nooit lukte. Mijn grote droom is om ooit coach te zijn van een club die Champions League speelt, maar laat ons eerst geschiedenis schrijven met Deinze”, sluit hij af.