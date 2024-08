📷 'KV Mechelen sluit opvallende deal met nieuwe verdediger'

KV Mechelen heeft een deal gesloten met de 21-jarige Redouane Halhal. De centrale verdediger wordt weggeplukt bij het B-elftal van Atletico Madrid. De club heeft wel een opvallende deal gesloten.

Officieel is het nog niet, maar op Transfermarkt wordt gesproken van een contract van twee jaar, met een optie voor een extra jaar. Halhal komt echter niet meteen naar Mechelen, maar wordt nog eerst zes maanden uitgeleend aan Helmond Sport in Nederland.

De 21-jarige Fransman speelde in zijn carrière nog niet voor het eerste elftal. Enkel bij de jeugdploegen en de beloften kwam hij al in actie.

Ook volgens transferjournalist Sacha Tavolieri is de deal tussen Halhal en KV Mechelen helemaal rond. Hij verwacht dat de deal snel officieel bekendgemaakt zal worden.

Volgens Transfermarkt is de waarde van Halhal op dit moment 100.000 euro. Hoeveel er met de deal gemoeid is, is echter niet geweten.

🟡🔴✅ DONE DEAL

🇲🇦 #KVMechelen signed Redouane Halhal, central back from #Atletico Madrid B.

↪️ Halhal will be loaned for the 1st six month of the season to Helmond Sport then back to #KVM.

✍🏼 Morrocan CB signed a 2 years deal + one year option.

💬 Official announcement in… pic.twitter.com/rgPrEjiSD7