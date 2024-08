Thorsten Fink spreekt klare taal na de overwinning tegen Club Brugge en verwelkomt belangrijke naam in selectie

KRC Genk zorgde afgelopen weekend voor een totale ommekeer tegen Club Brugge. Thorsten Fink wil op dat elan verdergaan.

Van een 0-2-achterstand naar een 3-2-overwinning. Het deed enorm veel deugd bij KRC Genk om Club Brugge op die manier te kloppen. Al stelt trainer Thorsten Fink op zijn persconferentie ook het nodige voorbehoud bij die zege.

“Gaan we niet door op ons elan, dan is die zege voor niks geweest. We zullen precies moeten zijn aan de bal en stevig pressen als we de bal niet hebben. Zonder 100% inzet en energie lukt het niet, dat bleek al in Leuven”, is de trainer bij Het Belang van Limburg duidelijk over de partij tegen Beerschot.

Fink zal normaal wel wat schuiven in zijn basiselftal. Hij beschikt over een kern van 25 fitte spelers, al zijn er wel enkele jongens in dat lijstje die met een transfer in hun hoofd zitten en dat komt hun spel niet ten goede.

“Mijn uitgangspunt is duidelijk. In deze maand is het normaal dat spelers interesse genieten van andere clubs. Maar ze moeten wel tot de laatste minuut willen strijden voor deze club. Alleen wie met zijn hoofd bij KRC Genk zit, kan aan de aftrap komen.”

Bryan Heynen zit opnieuw in de selectie bij Genk. “Bryan is nog niet helemaal fit om 90 minuten te spelen, maar zijn terugkeer in de groep wordt gewaardeerd vanwege zijn leiderschap en meerwaarde, zowel op als naast het veld.”