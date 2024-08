📷 'Union SG niet blij met transfer van Rode Duivel naar Bundesliga'

Arthur Theate stond op verschillende lijstjes van clubs in Europa en het verre Oosten. Volgens transferjournalist Fabrizio Romano is er een deal tussen de Rode Duivel en het Duitse Frankfurt.

Theate leek nochtans op weg naar Al Ittihad. Hij had zelfs medische testen in Parijs met succes afgewerkt en de contracten moesten enkel nog getekend worden, maar plots zat er toch nog een kink in de kabel.

Onze landgenoot had nog een contract tot 2027 bij Stade Rennes. Zijn marktwaarde op dit moment bedraagt volgens Transfermarkt 20 miljoen euro, maar de Franse club neemt met minder vrede.

Romano meldt dat Theate voor de transfersom van 16 miljoen euro vertrekt. Er zouden ook nog 3 miljoen euro bonussen in de deal opgenomen zijn.

Theate zou ondertussen al op weg zijn naar Duitsland om zijn medische testen daar af te leggen en dan is het enkel nog wachten op de officiële aankondiging.

De deal is een fikse tegenvaller voor Union SG, want zij waren ook in onderhandeling met de Duitse club, maar dan voor de transfer van Koki Machida. Die zal nu wel niet meer doorgaan.

🚨🔴🦅 EXCL: Eintracht Frankfurt agree deal to sign Arthur Theate from Rennes, here we go!



Fee will be €16m plus €3m add-ons, long term deal for Theate.



Theate, on his way to medical tests in Frankfurt after Al Ittihad deal collapsed in July. pic.twitter.com/a0Vzxon2bR