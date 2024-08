Johan Boskamp heeft zijn mening over situatie bij Club Brugge: "Dan ben je niet goed bij je appel"

Een topclub die al na vier speeldagen een trainer onder druk zet die nog maar net bijgetekend heeft... Johan Boskamp heeft er zo zijn mening over. Hij begrijpt Club Brugge niet als het over de trainerspositie gaat.

Nicky Hayen moet immers winnen van Antwerp om op post te kunnen blijven. Dat is de man die blauw-zwart vorig seizoen vanuit een verloren positie kampioen maakte.

“Het is een lachertje, ja, nu al zeiken dat hij weg moet. Toen Club Brugge zijn contract verlengde, deden de bazen dat toch met hun volle verstand, niet? Dan ben je niet goed bij je appel als je nu al panikeert", zegt Boskamp in HBvL.

Club wil niet in hetzelfde schuitje als vorig seizoen belanden, maar dit lijkt wel heel snel. “Ach, als ik nu hoor dat de voorzitter na bijna elke match in de kleedkamer is opgedoken, dan is dat geen blijk van vertrouwen naar de trainer toe. Ik weet natuurlijk niet wat hij er is komen vertellen, maar voor een coach voelt dat niet lekker.”

Boskamp meent ook dat het bestuur eens naar de spelerskern moet kijken die ze hebben samengesteld. "Misschien is Club Brugge gewoon minder sterk dan ze zelf denken", is zijn mening.

"Club is vorig jaar kampioen geworden door dat gekke gedoe met de play-offs, waarin Vanaken in wereldvorm verkeerde. Maar voordien was het onder Scott Parker en Ronny Deila allemaal heel matig, hoor."