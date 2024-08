De Roeck verdedigt Odoi na rode kaart en wijst naar scheidsrechter: "Wat is daar mis mee?"

Antwerp eindigde de match tegen Club Brugge met tien na een tweede gele kaart voor Denis Odoi. Coach Jonas De Roeck verdedigt echter de vele gele kaarten die Odoi pakt.

Tegen Charleroi en Anderlecht pakte Denis Odoi geel in de toegevoegde tijd. Tegen Club Brugge pakte de 36-jarige verdediger in de 21ste minuut zijn eerste gele kaart, in de 87ste minuut mocht hij gaan douchen na een tweede gele kaart.

In zijn eerste vier wedstrijden pakte Odoi dus al heel wat kaarten. Mag er niet wat meer beheersing verwacht worden van een 36-jarige? "Denis brengt intensiteit, niet alleen in de wedstrijden, maar ook op training", zegt Jonas De Roeck.

De Roeck wijst naar scheidsrechter D'Hondt

"Wat is er verkeerd met intensiteit als dat correct is? Odoi is heel intens in zijn acties, maar dat doet hij nooit met de verkeerde intentie. Zijn eerste gele kaart is niet correct, want Doumbia wordt foutief afgestopt en verliezen we de bal."

Toch viseerde De Roeck ook scheidsrechter Lothar D'Hondt. "In een topmatch moet je kaarten geven op het goede moment. In zo'n wedstrijden moet je niet met kaarten strooien. Hou het gewoon gedeisd en praat wat met de spelers."

"Die eerste kaart is te gemakkelijk, dat vind ik niet nodig in dit soort wedstrijden. Bij de tweede gele kaart is het niet nodig om die intensiteit te brengen, maar daar reken ik hem niet op af. En Odoi zegt dat hij de man niet raakt. Wat is daar mis mee?"