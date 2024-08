Genk-jeugdproduct keert terug naar Limburg met héél véél ambitie: "Ik wil de beste van de reeks worden"

KRC Genk pikte deze zomer Olivier Vliegen op bij Slovan Liberec. De 25-jarige doelman is gehaald om bij Jong KRC Genk onder de lat te gaan staan. Maar zijn ambities liggen een pak hoger.

Olivier Vliegen tekende dit seizoen een contract tot medio 2026 bij KRC Genk. Het jeugdproduct van De Smurfen verruilde in 2017 Genk voor RSC Anderlecht. Vervolgens volgde een rondreis door Tsjechië.

"Ik heb tot mijn achttiende voor Genk gespeeld", aldus Vliegen in Het Belang van Limburg. "Op dat moment hadden Gaetan Coucke en Nordin Jackers een profcontract. Ik kon simpelweg niet concurreren tegen oudere jongens met meer ervaring."

© photonews

"Ik belandde bij Anderlecht en speelde er samen met onder anderen Alexis Saelemaekers, Sebastiaan Bornauw en Hannes Delcroix", gaat de 25-jarige doelman verder. "Na dat seizoen nam Marc Coucke de club over. Ook in Brussel kreeg ik geen contract."

Vliegen trok naar Tsjechië en ging aan de slag bij achtereenvolgens Sparta Praag en Slovan Liberec. De voorbije twee seizoenen was onze landgenoot - na enkele uitleenbeurten weliswaar - de eerste keuze bij de Tsjechische subtopper.

Met welke ambitie keert Olivier Vliegen terug naar KRC Genk?

"In Tsjechië speelde ik voor volle stadions, maar niemand wist wie ik ben. Bij Jong Genk zal er minder publiek in de tribune zitten, maar de matchen worden wel uitgezonden op televisie. Ik wil mezelf in de kijker spelen en naamsbekendheid opdoen."

Vliegen legt de lat dan ook zeer hoog. "Ik ga België laten zien wie Olivier Vliegen is. Ik wil de beste doelman van de reeks worden. En dan zien we wel wat er in de toekomst nog op me zal afkomen."