Anderlecht bengelt in al deze categorieën onderaan: "Op termijn zijn deze cijfers niet houdbaar"

Brian Riemer wil een ploeg die in alle omstandigheden in staat is om de tegenstander fysiek te domineren. Wel, Hein Vanhaezebrouck bekeek de data van Anderlecht tegen KV Mechelen en kwam tot een onthutsende conclusie.

Anderlecht staat aan de leiding in de JPL, maar dat strookt niet met de fysieke data. "We zitten met een anomalie. Normaal gezien scoren ploegen bovenaan het klassement ook goed op fysieke parameters", aldus Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad.

"Anderlecht, de leider van het klassement, stond laatste qua totale afstand. Voor high speed runs veertiende. High intensity , boven de 15 kilometer per uur, staat het laatste. Qua sprintmeters veertiende. Dat is heel slecht."

Er zijn misschien verzachtende omstandigheden. Ploegen als OHL en STVV stonden heel laag waardoor het moeilijk was om hoge intensiteit te tonen. "Maar toch. Je ziét het ook. Anderlecht kreeg zaterdag een corner tegen. De bal werd ontzet en Dreyer was ermee weg."

Als je in alle fysieke parameters onderaan bengelt, klopt er iets niet

"Maar niemand sloot aan. Niemand deed die inspanning. En dat was halverwege de eerste helft. Toch geen moment dat spelers al kapot zitten. Na de rust verwachtte ik dat ze de boel zouden controleren, maar ze moesten het spel ondergaan en gaven kans na kans weg, ook al waren dat louter afstandsschoten. Dat moet toch een ­fysieke oorzaak hebben, als je die cijfers ziet?"

Volgens Vanhaezebrouck is er dus een fysiek probleem. "Als je in alle fysieke parameters onderin bengelt, klopt er iets niet. Ik kan me ook niet voorstellen dat Anderlecht straks kampioen speelt en fysiek de laatste van de klas blijft. Dat is bijna onmogelijk. Op termijn zijn deze cijfers niet houdbaar."