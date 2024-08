Anderlecht zit vast met overbodige speler: 'Speler weigert te tekenen voor nieuwe club'

Volgens transferjournalist Sacha Tovolieri heeft de Griekse club een akkoord bereikt met Anderlecht over een transfersom van één miljoen euro plus tien procent op een eventuele doorverkoop. Transfermarkt schat Diawara's marktwaarde momenteel op 1,5 miljoen euro.

Desondanks heeft Diawara het aanbod van Aris Saloniki afgewezen. De 27-jarige Guineeër heeft een contract tot 2025 bij Anderlecht en heeft aangegeven het seizoen bij de Belgische club te willen uitspelen.

Diawara verhuisde in de zomer van 2022 van AS Roma naar Anderlecht voor 1,89 miljoen euro. Dit was een fractie van de 21 miljoen euro die Roma eerder aan Napoli betaalde voor de defensieve middenvelder.

Ondanks de hoge verwachtingen heeft Diawara zijn stempel nog niet kunnen drukken bij Anderlecht. In 47 wedstrijden scoorde hij slechts één keer, en sinds zijn terugkeer van de Olympische Spelen heeft hij nog geen speelminuten gehad.

Het is momenteel onduidelijk wat de volgende stappen voor Diawara zullen zijn. Zijn voorkeur om in België te blijven zou kunnen betekenen dat hij openstaat voor andere aanbiedingen binnen de Belgische competitie of een transfer naar een topvijfcompetitie. De situatie wordt dus vervolgd.

📄🟣 To be exact, RSC #Anderlecht ACCEPTED an offer (not on loan but on a permanent move) from Aris Saloniki of €1M + 10% on the future sale for Amadou Diawara but the midfielder rejected this move despite a good salary offered by #ArisFC because he has priority to play in the… https://t.co/lfUZ9NT58g pic.twitter.com/Jh3ctwL7Wo