KV Mechelen zoekt oplossing na nieuwe blessure Vanheusden: 'Verdediger op de radar van Malinwa'

Celtic-verdediger Gustaf Lagerbielke staat op het punt om op huurbasis naar SC Heerenveen te gaan. Dat meld Duits journalist Dominik Schneider. Naast SC Heerenveen heeft ook KV Mechelen interesse getoond in de jonge Zweedse verdediger.

De gesprekken over de huurtransfer vonden gisteren plaats in Glasgow, waar de partijen de mogelijkheden verder hebben besproken. Zowel Heerenveen als KV Mechelen hopen snel duidelijkheid te krijgen over de toekomst van de 24-jarige verdediger

Lagerbielke kwam vorig seizoen voor 3,4 miljoen euro over van het Zweedse Elfsborg naar Celtic, maar heeft tot nu toe nog niet zijn stempel kunnen drukken in Schotland. Hij speelde slechts 10 wedstrijden voor Celtic.

Volgens Transfermarkt heeft hij een transferwaarde van 2,5 miljoen euro. Zijn contract loopt nog tot 2028, wat hem de kans biedt om zijn waarde bij Celtic te bewijzen.

Bij KV Mechelen is de centrale verdediger alvast meer dan welkom. Malinwa zag Vanheusden opnieuw uitvallen met een hernia. De vraag is of hij voldoende fit zal zijn voor de wedstrijd deze zaterdag op Antwerp.

